Лучшим культработником Орловщины стал Ляпин

В регионе подвели итоги конкурса профессионального мастерства.

В Орловской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди культработников. В этом году звание «Лучший культработник Орловской области» получил Андрей Ляпин, режиссер массовых представлений организационно-методического центра Орловского района.

Как рассказали в областном центре народного творчества, Ляпин занял первое место по итогам нескольких туров конкурса. Разумеется, в этом году состязания проходили в онлайн-формате. Участники представили на суд жюри творческие художественные постановки, социокультурные проекты и их рекламу. Главной задачей было — показать свой взгляд на профессию и особенности работы.

Второе место в конкурсе заняла заведующая Сергиевским сельским ДК Рамона Третьякова (Ливенский район). Третье место поделили методист ДК Ирина Романенко (Дмитровский район) и методист культурно-досугового объединения Светлана Челюбеева (Верховский район).

Победителя и участников конкурса планируют наградить на совещании специалистов учреждений культуры, которое пройдет в ноябре.

ИА «Орелград»