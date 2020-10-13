На ремонт детской поликлиники в Орле потратят 3 млн рублей

Власти выделили деньги на работы в поликлинике Северного района.

На капитальный ремонт входной группы детской поликлиники №4 в Орле потратят почти 3 млн рублей. Эти средства предусмотрены в областном бюджете. Поликлиника расположена в здании больницы им. С.П. Боткина в Северном районе города.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, сметой предусмотрен ремонт стен и полов, замена дверей и окон. Также подрядчику предстоит провести электротехнические и сантехнические работы.

— Качественное обновление ждет вестибюльная зона, блок регистратуры, места ожидания для посетителей, гардеробная. Появится и детский уголок, где малышей можно будет занять в очереди к врачу. Таким образом, будет эффективно выстроена логистика внутренних потоков пациентов. Все функциональные зоны будут выполнены в едином стиле, с яркими акцентами для маленьких орловцев, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

ИА «Орелград»