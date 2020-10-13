Пожар уничтожил бытовую технику в квартире в Орле

Пламя охватило кухню.

Вчера, 12 октября в одной из многоэтажек на улице 8 Марта в Орле произошел пожар. Огонь охватил кухню в квартире на 6 этаже и уничтожил бытовую технику.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщение о ЧП дежурный получил в 18.18. Выехавшие на место спасатели обнаружили, что в трехкомнатной квартире больше всего пострадала кухня. Здесь сгорели холодильник и посудомоечная машина, оплавился кондиционер, само помещение было сильно закопчено.

Причину возгорания и размер ущерба устанавливают специалисты. Сообщается, что пострадавших при пожаре нет.

ИА «Орелград»