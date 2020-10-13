Росгвардейцы задержали граффитчиков в Орле

Они разрисовывали стены зданий в центре города.

Росгвардейцы задержали двух мужчин, которые «разукрашивали» из баллончиков стены зданий в центре Орла. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, граффитчиками оказались два местных жителя 18 и 30 лет.

Силовики заметили их, когда мужчины, несмотря на замечания прохожих, увлеченно разрисовывали фасад учреждения здравоохранения на улице Пионерской. В пресс-релизе не указано, какого именно, но на Пионерской находится, в частности, областная детская стоматология.

Заметив патруль, граффитчики попытались сбежать, однако вскоре их задержали. Сообщается, что молодые люди успели «нанести изображения на ряд муниципальных объектов, расположенных на близлежащих улицах».

Росгвардейцы отвезли задержанных в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В российском законодательстве пока нет статьи для наказания за граффити. Сейчас за так называемый стрит-арт штрафуют на 300-500 рублей по статье 7.17 КоАП «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Иногда провинившихся привлекают по статье о мелком хулиганстве, которая предусматривает штраф от 500 до 1 000 рублей либо административный арест.

ИА «Орелград»