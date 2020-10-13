В Орле виновника ДТП вынудили отдать 700 тысяч рублей

13.10.2020 | 8:30 Новости, Общество

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С деньгами должник расстался только после вмешательства судебных приставов.

В Орловской области судебные приставы-исполнители помогли взыскать долг в размере 700 тысяч рублей с виновника дорожно-транспортного происшествия. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП, речь идет о жителе областного центра. Ранее суд признал его виновником аварии, в результате которой пострадал водитель другого автомобиля.

Его здоровью был причинен серьезный вред, поэтому потерпевший подал иск и попросил взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда. Требования были удовлетворены. Однако должник не спешил выплачивать деньги. В отношении него пришлось провести весь комплекс мер, предусмотренный законодательством.

Так, взыскание было обращено на деньги, находящиеся на расчетных счетах в банке. Кроме того, должнику закрыли выезд за рубеж и приостановили действие его водительских прав. Все это, в конце концов, дало требуемый результат.

«Гражданин исполнил требования исполнительного документа, — сообщила Наталия Булгакова, главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области. — Взыскиваемая сумма компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей перечислена пострадавшей стороне в полном объеме».

ИА «Орелград»

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