В Орловской области свободно только 6% «ковидных» коек

Еще несколько дней назад власти утверждали, что свободно 20% от рекомендуемого количества мест.

Сегодня в Орловской области занято 93.7% коек для больных коронавирусом. Об этом 13 октября на онлайн-брифинге для СМИ рассказал глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.

Сообщается, что сейчас в области развернуто 1052 койки (+254 «за последнее время»). Ведутся дополнительные работы по перепрофилированию коек. В каких именно учреждениях, Залогин не уточнил.

Напомним, как уже писал «Орелград», ранее фельдшер орловской станции скорой помощи Дмитрий Серегин сообщил о дефиците «ковидных» коек в больницах Орла и Мценска. По информации Серегина, они «закончились».

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом проблему с койками тогда не увидели. По данным оперштаба, всего несколько дней назад в больницах было развернуто 985 коек, свободно «20% от рекомендуемого Минздравом» объема.

ИА «Орелград»