Автомобилист под Орлом сбил лося

Судя по всему, животное погибло.

Сегодня, 14 октября на трассе Москва-Кромы произошло ДТП. На ночной дороге ВАЗ-2112 сбил лося.

Авария случилась около 01.00. За рулем автомобиля ехал 33-летний водитель. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, при столкновении машины с животным мужчина получил травмы, его увезли в Дмитровскую ЦРБ, но от госпитализации он отказался.

О судьбе животного ничего не сообщается. Но, судя по фото с места ДТП, лось погиб: его тело лежит в нескольких метрах от автомобиля.

ИА «Орелград»