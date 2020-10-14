Автомобилист под Орлом сбил лося

Судя по всему, животное погибло.
Сегодня, 14 октября на трассе Москва-Кромы произошло ДТП. На ночной дороге ВАЗ-2112 сбил лося.
Авария случилась около 01.00. За рулем автомобиля ехал 33-летний водитель. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, при столкновении машины с животным мужчина получил травмы, его увезли в Дмитровскую ЦРБ, но от госпитализации он отказался.
О судьбе животного ничего не сообщается. Но, судя по фото с места ДТП, лось погиб: его тело лежит в нескольких метрах от автомобиля.
ИА «Орелград»