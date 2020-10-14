Автомобилист под Орлом сбил лося

14.10.2020 | 10:38 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Судя по всему, животное погибло.

Сегодня, 14 октября на трассе Москва-Кромы произошло ДТП. На ночной дороге ВАЗ-2112 сбил лося.

Авария случилась около 01.00. За рулем автомобиля ехал 33-летний водитель. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, при столкновении машины с животным мужчина получил травмы, его увезли в Дмитровскую ЦРБ, но от госпитализации он отказался.

О судьбе животного ничего не сообщается. Но, судя по фото с места ДТП, лось погиб: его тело лежит в нескольких метрах от автомобиля.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования