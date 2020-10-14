Директор орловской мебельной фабрики попал под следствие

Ее сотрудники сидели без денег почти полгода.

На директора ООО «Фабрика мебели» возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Надзорное ведомство установило, что 8 работников мебельной фабрики сидели без денег почти полгода: с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Общая сумма задолженности составила более 300 тыс. руб.

Сообщается, что в рамках возбужденного уголовное дела ведется следствие. Надзор за ходом расследования ведет прокуратура Советского района Орла.

ИА «Орелград»