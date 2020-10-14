Новый святой источник появился под Орлом

Источник в честь иконы Божией Матери «Знамение» освятил митрополит.

О новом святом источнике сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Он расположен в Знаменском районе. О нем известно, что это родник – неиссякаемый. И вот уже более 40 лет люди считают, что его вода обладает мощными целебными свойствами. Так это или нет, без мнения экспертов судить сложно, но факт в том, что за водой сюда приезжают паломники не только из Орловской области, но и из других регионов.

«Некоторое время назад глава Знаменского района Сергей Семочкин выступил с инициативой облагородить источник, — пояснили в Орловской митрополии РПЦ. — Местные жители охотно поддержал инициативу главы».

В результате источник в честь иконы Божией Матери «Знамение» лично освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Посетивший райцентр Знаменское с визитом. Он также совершил божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Знамение».

Отмечается, что мероприятия посетил глава Сергей Семочкин, которого митрополит Тихон наградил медалью преподобного священномученика Кукши II степени — за труды во славу Святой Церкви.

«Символично, что источник решено было посвятить иконе Божией Матери «Знамение», — говорят в митрополии. — Ведь рядом с ним находится храм иконы Божией Матери «Знамение», которая является покровительницей Знаменского района».

Добавим, что рядом с источником также появилась купель, а для паломников построили автостоянку. В ближайшее время будет благоустроена территория, прилегающая к святому источнику.

ИА «Орелград»