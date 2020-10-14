Орловчанка приревновала сожителя и зарезала его

Теперь женщину судят за убийство

Жительница Мценского района зарезала сожителя. Причиной убийства стала ревность. Присяжные уже признали женщину виновной, рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области.

Преступление произошло 25 декабря 2019 года. 57-летняя амчанка приревновала своего 48-летнего возлюбленного и устроила скандал. Более того, женщина взялась за нож и ударила мужчину в грудь. Сообщается, что от полученных травм он умер в больнице.

— По результатам судебного разбирательства присяжные пришли к единодушному выводу о виновности подсудимой в совершении указанного преступления, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вердикт присяжных ляжет в основу решения Мценского райсуда, уточнили в прокуратуре Орловской области. В надзорном ведомстве также указали, что в момент убийства обвиняемая была пьяна.

ИА «Орелград