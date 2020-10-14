Под Орлом парень до смерти забил пенсионера

Молодой человек был пьян.

23-летнего жителя Болхова будут судить за смерть 63-летнего мужчины. Парень так избил пенсионера, что тот умер в больнице спустя несколько дней после конфликта.

Инцидент произошел 24 июня этого года в Болхове в квартире парня. Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, в момент совершения преступления он был пьян. Приходился ли 63-летний мужчина парню родственником и что он делал у него в квартире, не уточняется. Известно лишь, что между хозяином и гостем разгорелась ссора. В итоге парень избил мужчину руками и ногами. От полученных травм тот впоследствии и скончался.

Теперь молодого человека будут судить по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Дело уже передано в суд, уточнили в СКР.

ИА «Орелград»