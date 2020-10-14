Стали известны детали закрытия драмтеатра

Дело о нарушении противопожарных норм дошло из прокуратуры до суда.

Подробности гражданского дела, главным фигурантом которого стал Орловский государственный академический театр имени Ивана Тургенева, рассказали в суде Советского района города Орла. Сообщается, что иск в защиту неопределенного круга лиц подал районный прокурор. Ответчиками также стали областные управление культуры и архивного дела и департамент финансов. Прокурор просил понудить их к устранению нарушений.

Он опирался на результаты проверки. На момент ее проведения в театре «не было осуществлено питание светильников аварийного освещения от независимых источников бесперебойного питания, не осуществлен монтаж источников бесперебойного питания». Также было выявлено несоответствие противодымной системы вентиляции здания требованиям проектной документации. Указал прокурор и на отсутствие тамбур-шлюзов. Кроме того, как следует из иска, в театре «не обеспечена подача автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре».

Были выявлены и другие нарушения. Истец просил суд обязать театр устранить их в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу. Также он просил запретить эксплуатацию здания театра до полного устранения выявленных нарушений. Изучив представленные документы и допросив специалистов, суд исковые требования удовлетворил.

Решение было обжаловано в апелляционной инстанции, но областная судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения.

ИА «Орелград»