У Парахина будет три спойлера на «выборах» мэра Орла

На конкурс заявились четыре человека
Будущему мэру Орла (давайте называть вещи своими именами) Юрию Парахину на «выборах» будут противостоять три человека. Об этом сообщила пресс-служба горсовета по итогам приема документов от кандидатов.
На конкурс заявились:
- Юрий Парахин – глава администрации Орловского района
- Владимир Филонов – глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области
- Алексей Мельников – заместитель директора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС
- Федор Новиков – временно безработный
Первый этап конкурса состоится 15 октября. Комиссия, состоящая из президиума горсовета и 5 человек от губернатора, «оценит полноту, своевременность и достоверность представленных документов, а также соответствие участников конкурса заявленным требованиям». Второй этап конкурса пройдет 19 октября.
О том, что мэром Орла станет Юрий Парахин, в городе заговорили задолго до выборов нового горсовета. По слухам, его назначение продвигает губернатор Андрей Клычков. Что должно случиться, чтобы конкурсная комиссия склонилась к другой кандидатуре, представить сложно.
ИА «Орелград»