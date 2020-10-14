У Парахина будет три спойлера на «выборах» мэра Орла

14.10.2020 | 18:30 Важное, Новости, Политика

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На конкурс заявились четыре человека

Будущему мэру Орла (давайте называть вещи своими именами) Юрию Парахину на «выборах» будут противостоять три человека. Об этом сообщила пресс-служба горсовета по итогам приема документов от кандидатов.

На конкурс заявились:

  1. Юрий Парахин – глава администрации Орловского района
  2. Владимир Филонов – глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области
  3. Алексей Мельников – заместитель директора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС
  4. Федор Новиков – временно безработный

Первый этап конкурса состоится 15 октября. Комиссия, состоящая из президиума горсовета и 5 человек от губернатора, «оценит полноту, своевременность и достоверность представленных документов, а также соответствие участников конкурса заявленным требованиям». ​Второй этап конкурса пройдет ​19 октября. ​

О том, что мэром Орла станет Юрий Парахин, в городе заговорили задолго до выборов нового горсовета. По слухам, его назначение продвигает губернатор Андрей Клычков. Что должно случиться, чтобы конкурсная комиссия склонилась к другой кандидатуре, представить сложно.

ИА «Орелград»

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