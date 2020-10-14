В бюджет Орла вписали виртуальные доходы, чтобы взять кредит

Депутаты на сессии горсовета согласились на уловки чиновников мэрии.

Сегодня, 14 октября на внеочередной сессии Орловского горсовета депутаты приняли поправки в бюджет 2020 года. Ради получения кредита, жизненно необходимого Орлу, депутаты и чиновники вписали в доходную часть казны виртуальную сумму.

Как уже писал «Орелград», в сентябре стало известно, что власти Орла готовятся взять громадный кредит. Деньги нужны «на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета Орла». Но, видимо, банки не спешат кредитовать увязший в долгах город. Так, на сегодня общий долг Орла составляет 1,5 миллиарда рублей. Превышение расходов над доходами в бюджете составляет более 200 млн рублей. «С такой диспропорцией банки не стали бы сотрудничать с муниципалитетом», — поясняет пресс-служба городского парламента.

В преддверии сессии на профильном комитете горсовета чиновники предложили варианты, где взять эти 200 миллионов, чтобы сделать бюджет бездефицитным, а значит, привлекательным для банкиров. Варианта два – сократить расходы или увеличить доходы. В итоге пошли по третьему пути.

Первую часть искомой суммы наскребли в бюджете за счет сложившейся экономии. В частности, 16 миллионов, которые из-за коронавируса так и не потратили на летнюю оздоровительную компанию. Более того, оказалось, что при желании в «нищем» городском бюджете можно найти 57 млн рублей экономии, «безболезненной для насущных городских потребностей».

— Еще на 50 миллионов городскому бюджету помогло пролонгирование бюджетного кредита, предоставленного для частичного покрытия дефицита бюджета правительством региона, до 2023 года, — сообщает пресс-служба горсовета.

Остальную сумму, нужную для сбалансированности бюджета, «администрация города предложила отнести в увеличение планируемых доходов». То есть порядка 70 млн рублей просто «вписали» в доходы бюджета. Глава финансового блока мэрии Игорь Краличев уверил, что «этот прогноз основан на расчетах налоговой службы».

И.о. председателя горсовета Владимир Негин уточнил, что если запланированных денег не будет в ноябре, бюджет скорректируют.

ИА «Орелград»