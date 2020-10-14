В Орле число безработных снизилось до рекордного в пандемию уровня

Количество зарегистрированных безработных сократилось почти на 3 тысячи человек.

Областные власти обнародовали оперативные данные о ситуации на рынке труда Орловской области. Отчет сформирован с использованием сведений, внесенных на платформу федерального портала «Работа в России». Напомним, при помощи этого сервиса правительство страны еще в апреле разрешило безработным подавать заявления о постановке на учет в режиме онлайн.

Как сообщили в региональном управлении труда и занятости, за период с 9 апреля по 13 октября данным функционалом орловцы воспользовались 18 086 раз. Это способствовало быстрому росту числа безработных, но в последнее время процесс пошел на спад. Пик безработицы пришелся на середину августа. Это было связано с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Однако с 24 августа и по сегодняшний день количество официально зарегистрированных безработных в Орловской области снизилось с 13 212 до 10 701 человека. Сообщается, что только за последнюю неделю в регионе был трудоустроен 441 человек, а 92 получили направление на профессиональное обучение. Правда, за ту же неделю безработными были признаны 245 человек.

«Увеличилось количество вакансий, предоставленных работодателями, — подчеркнули в управлении труда и занятости. – В банке вакансий службы занятости Орловской области насчитывается 7573 свободных рабочих места».

ИА «Орелград»