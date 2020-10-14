В Орле убийце беспомощной пенсионерки дали 19 лет тюрьмы

Подробности жестокой расправы рассказала прокуратура Орловской области

Орловский областной суд приговорил местного жителя к 19 годам тюрьмы. Мужчину признали виновным в убийстве своей родственницы — беспомощной пенсионерки с заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Убийство произошло в октябре 2019 года. В тот день мужчина был пьян. Зайдя в дом к своей родственнице, он несколько раз ударил ее обрезком металлической трубы, добавив несколько ударов ногой в грудь. От полученных травм престарелая женщина скончалась на месте.

Об убийстве мужчина рассказал своей знакомой. Впрочем, она не сообщила об этом в полицию, а сожгла одежду приятеля со следами крови. Следствие квалифицировало ее действия как укрывательство преступлений.

Также выяснилось, что за день до убийства орловец совершил кражу. Он проник в один из жилых домов в деревне Брыково, откуда украл имущество на 2500 рублей. По совокупности суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Подруга убийцы отправилась в тюрьму на полгода.

ИА «Орелград»