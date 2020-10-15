Безработного не пустили в «соперники» Парахина

15.10.2020 | 18:48 Важное, Новости, Политика

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Комиссия завернула кандидатуру Петра Новикова

Комиссия по выбору мэра Орла не допустила до второго этапа кандидатуру безработного Петра Новикова, сообщила пресс-служба горсовета. Таким образом, у главы Орловского района Юрия Парахина, которого все давно называют будущим мэром Орла, осталось два спойлера – глава регисполкома ОНФ Владимир Филонов и замдиректора филиала РАНХиГС Алексей Мельников.

Новиков «не представил программу развития города», говорится в сообщении. Остальные трое направили полный пакет документов. Комиссия оценила «полноту, своевременность и достоверность» бумаг.

Второй этап конкурса состоится 19 октября.

ИА «Орелград»

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