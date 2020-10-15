Безработного не пустили в «соперники» Парахина

Комиссия завернула кандидатуру Петра Новикова

Комиссия по выбору мэра Орла не допустила до второго этапа кандидатуру безработного Петра Новикова, сообщила пресс-служба горсовета. Таким образом, у главы Орловского района Юрия Парахина, которого все давно называют будущим мэром Орла, осталось два спойлера – глава регисполкома ОНФ Владимир Филонов и замдиректора филиала РАНХиГС Алексей Мельников.

Новиков «не представил программу развития города», говорится в сообщении. Остальные трое направили полный пакет документов. Комиссия оценила «полноту, своевременность и достоверность» бумаг.

Второй этап конкурса состоится 19 октября.

ИА «Орелград»