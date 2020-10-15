Клычков рассказал о своем состоянии

15.10.2020 | 19:15 Новости, Политика

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Губернатор заявил, что в его семье он болеет тяжелее всех

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 15 октября рассказал о своем состоянии здоровья. Напомним, в начале недели Клычков рассказал, что у него выявили COVID-19.

«На следующий день резко температура под 39, поражение легких начинает происходить резко. У меня в семье самое тяжелое течение болезни идет, у всех остальных более спокойно», — сказал глава региона, добавив, что поражение легких уже «существенное».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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