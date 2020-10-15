Орловский сенатор призвал бороться с антипрививочниками

15.10.2020 | 9:00 Медицина, Новости

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Владимир Круглый назвал рецепт борьбы с отрицателями.

Сенатор от Орловской области, заслуженный врач России Владимир Круглый дал очередное интервью «Парламентской газете». Тема беседы вновь была посвящена борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также с другими болезнями. Сенатор напомнил, что одним из самых эффективных и действенных способов профилактики заболеваний является вакцинация. Однако недавно в Европе, а затем и в России появилось движение антипрививочников, идеология которого, по мнению сенатора, в основном построена на мифах.

«Мы считаем, что в большинстве своем нерешительность объясняется дезинформацией, — заявил Владимир Круглый.- Например, была единственная публикация о том, что вакцинация может стать причиной возникновения аутизма у детей. Потом это было многократно опровергнуто, но волна отказов от прививок сильна до сих пор из-за большого количества ложной информации в интернете».

Сенатор дал и свои рецепты борьбы с антипрививочниками. По его словам, действовать надо симметрично, то есть на каждую дезинформацию отвечать качественной и проверенной информацией. Например, в ходу миф о том, что в ходе вакцинации власти «чипируют» людей. Находятся те, кто этому верит.

«Противопоставить всему этому можно только доказательную базу, — считает Владимир Круглый. — Причем такие сведения должны быть абсолютно правдивы: нельзя говорить, что вакцины полностью безопасны: если у них есть побочные эффекты, то о них нужно сообщать. Любая недостоверная информация очень вредна».

ИА «Орелград»

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