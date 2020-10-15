Под Орлом иномарка вылетела с трассы и перевернулась

15.10.2020 | 10:09 Новости, Происшествия

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«Фольксваген» приземлился в кювет на крышу.

В среду, 14 октября на трассе М-2 «Крым» произошло ДТП. Иномарка вылетела с дороги и приземлилась на крышу в кювете. В аварии пострадала пассажирка авто.

По информации пресс-службы УГИБДД по Орловской области, ДТП произошло в районе 390 км трассы около 15.00. Что вынудило водителя совершить опасный маневр, в сообщении ведомства не уточнятся.

Известно, что за рулем перевернувшегося «Фольксвагена Джетта» был 39-летний мужчина. Его 38-летнюю спутницу с места ДТП увезли в ООКБ. Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии.

ИА «Орелград»

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