Под Орлом иномарка вылетела с трассы и перевернулась

«Фольксваген» приземлился в кювет на крышу.

В среду, 14 октября на трассе М-2 «Крым» произошло ДТП. Иномарка вылетела с дороги и приземлилась на крышу в кювете. В аварии пострадала пассажирка авто.

По информации пресс-службы УГИБДД по Орловской области, ДТП произошло в районе 390 км трассы около 15.00. Что вынудило водителя совершить опасный маневр, в сообщении ведомства не уточнятся.

Известно, что за рулем перевернувшегося «Фольксвагена Джетта» был 39-летний мужчина. Его 38-летнюю спутницу с места ДТП увезли в ООКБ. Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии.

ИА «Орелград»