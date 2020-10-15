В Ливнах машина сбила 12-летнюю девочку

Ребенок переходил дорогу не по «зебре».

В Ливнах школьница решила перейти дорогу не по «зебре» и попала под колеса машины. Авария произошла вчера, 14 октября, около 20.00.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за рулем сбившего девочку ВАЗ-2112 был 36-летний мужчина. Он двигался по улице Денисова в направлении улицы Мира. ДТП произошло в районе дома №25.

Сообщается, что в результате ДТП девочка получила травмы. Ее увезли в Ливенскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

ИА «Орелград»