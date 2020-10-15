В Орле начали проводить детские богослужения

Впервые необычная литургия была проведена настоятелем Иверского храма.

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ сообщил о появлении новой для региона религиозной практики. Впервые в истории Орловской епархии РПЦ состоялась детская литургия. Она была проведена в приходе храма Иверской иконы Божией Матери города Орла. Сообщается, что особое богослужение возглавил благочинный храмов Центрального благочиния, настоятель Иверского храма протоиерей Василий Иванов.

«Идея литургии именно для детей родилась на приходе в начале этого года, — пояснили в митрополии. — Новый формат богослужения стал альтернативой занятиям в воскресной школе».

В митрополии уточнили, что для первого необычного богослужения был выбран крестильный храм в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Его специально подготовили к этому, в том числе провели ремонт и оформили в светлых и праздничных тонах. В митрополии отметили, что последнее было сделано по желанию самих детей.

«Духовенство прихода учло ограниченные возможности восприятия информации детьми, и некоторые моменты богослужения были полностью адаптированы для ребят», — пояснил протоиерей Василий Иванов.

Каждый пришедший на литургию ребенок смог принять живое участие в ходе богослужения, отметили в митрополии и добавили, что практику богослужений для детей планируется продолжить.

ИА «Орелград»