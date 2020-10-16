Новые компании малого бизнеса освободили от налогов

16.10.2020 | 15:01 Новости, Экономика

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Закон вступил в силу 15 октября

Орловский центр оказания услуг «Мой Бизнес» информирует, что 15 октября вступил в силу закон, который освобождает от налогов в 2020 году в связи с пандемией вновь созданные организации малого и среднего предпринимательства (МСП).

Закон расширяет круг лиц, которые вправе воспользоваться «коронавирусным» освобождением от уплаты налогов за II квартал. Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ было определено, что ИП и организации, относящиеся к МСП, которые ведут деятельность в пострадавших от коронавируса отраслях, освобождены от уплаты ряда налогов за II квартал 2020 года, а также вправе применять нулевые тарифы страховых взносов с выплат работникам за этот период.

При этом первоначально было определено, что эта льгота распространяется только на те организации из пострадавших отраслей, которые внесены в реестр МСП на основании отчетности за 2018 год. Теперь эта антикризисная мера поддержки распространяется и на те компании, которые отчетность за 2018 год не сдавали и не могли сдать, поскольку были созданы позже. Теперь льготой может воспользоваться бизнес, зарегистрированный с 01.01.2018 по 29.02.2020.

За консультациями по всем мерам антикризисной поддержки для орловского бизнеса обращайтесь в Центр оказания услуг «Мой Бизнес» по телефону: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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