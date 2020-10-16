Орловский полковник дарит танки всем желающим

Танк из музея Александра Фролова недавно отправился в город Куйбышев под Новосибирском

Полковник в отставке из Орловской области Александр Фролов рассказал, что готов подарить танки из своего музея всем желающим. Видео о Фролове опубликовал Mash.

«Подарю всем желающим, берите танки, ставьте на постаменты. Я ещё поставлю [в своём музее]», — заявил Фролов.

Он рассказал, что в этом году власти Куйбышева в Новосибирской области попросили у него танк Т-34. Фролов согласился. Экспонат разобрали на броню и остальные детали и на большегрузах доставили в Сибирь.

О частном музее Фролова, который находится в селе Подмаслово Залегощенского района, рассказывала ОГТРК. Полковник 10 лет собирал фрагменты танков, оставшиеся после Великой Отечественной войны. Первый экспонат собирали год, а затем работа пошла быстрее — в среднем на сборку боевой машины нужно шесть месяцев.

ИА «Орелград»