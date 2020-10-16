Шесть человек погибли на работе в Орловской области

Представлен обзор несчастных случаев на предприятиях региона.



Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обнародовало сводку несчастных случаев на производстве, произошедших на территории региона в этом году. Сообщается, что всего с начала 2020 года было зарегистрировано 114 несчастных случаев на производстве. Среди них 94 случая были квалифицированы как легкие, 14 – как тяжелые. К сожалению, шесть несчастных случаев завершились летальными исходами. По трем из них в настоящий момент ведутся расследования.

В реготделении ФСС привели и конкретные примеры. Так, в конце июля тяжелый несчастный случай произошел в Новосильском районе. Сообщается, что при движении задним ходом погрузчик KOMATSU совершил наезд на ногу 51-летнего охранника. Пострадавший получил открытый перелом и травматический шок 1-й степени.

Аналогичный случай произошел в Орле 11 августа. Погрузчик двигался задним ходом и сбил 21-летнего рабочего, стоявшего к нему спиной. В результате молодой человек получил тяжелые травмы. Спустя два дня в Орле на 61-летнюю женщину-почтальона напала кавказская овчарка. Пострадавшая принесла корреспонденцию в частный дом. Собака встретила ее агрессивно и укусила за руку. Впрочем, эту травму медики классифицировали как легкую.

Еще один тяжелый несчастный случай на производстве произошел в августе на территории Свердловского района. Там произошло ДТП – столкнулись два КамАЗа. Один из них был пустым, а другой был загружен зерном. Один из водителей отделался ушибами, а второй получил тяжелую травму живота и несколько переломов.

ИА «Орелград»