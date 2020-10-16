Стали известны детали ДТП с пешеходами на Комсомольской

16.10.2020 | 10:25 Новости, Происшествия

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Одного из пострадавших сбили дважды

Управление ГИБДД по Орловской области обнародовало подробности ДТП с двумя пешеходами, которое случилось вечером 15 октября на Комсомольской улице Орла напротив остановки «Магазин «Уют». Как уже сообщал «Орелград», два человека попали под колеса иномарки.

Как установили в ГИБДД, в 18.25 32-летняя женщина за рулем «Хендэ Солярис» ехала в сторону «Гринна». Напротив дома №249 она сбила двух пешеходов. Один из них — 32-летний мужчина, личность второго не установлена. Они переходили дорогу от «Уюта» к стоматологической поликлинике.

После удара неустановленный пешеход попал еще и под колеса «Рено Логан», который ехал в сторону автовокзала. В результате ДТП оба пострадавших получили травмы и госпитализированы в областную клиническую больницу, заключили в ГИБДД.

ИА «Орелград»

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