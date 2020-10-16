В Орле рассмотрят дело чиновницы и риэлтора, нажившихся на сиротах

Преступление они совершили 4 года назад.

19 октября состоится первое заседание по делу Анастасии Тихоненковой и Вугара Раджабова. Как уже писал «Орелград», экс-чиновница администрации Орловского района и риэлтор попались на махинациях с жильем для детей-сирот. В расследовании уголовного дела приняли участие сотрудники регионального УФСБ и Управления экономической безопасности УМВД.

События преступления относятся к 2015-2016 годам. По версии следствия, действовали Тихоненкова и Раджабов по предварительному сговору. Чиновница, которая тогда работала в отделе ЖКХ, воспользовалась служебным положением и устроила так, что госконтракты на закупку квартир для сирот заключали именно с фирмой Раджабова как с единственным поставщиком. При этом экспертизу стоимости жилья не проводили. В результате под видом благоустроенных квартир сиротам выдавали то, что было в наличии у риэлтора, да еще и по завышенным ценам.

Ранее в прокуратуре рассказали конкретный пример покупки одной из таких квартир. Раджабов нашел «убитое» жилье, которое хозяин готов был продать за 500 тыс. рублей. А Тихоненкова провела дело так, что из бюджета за эту квартиру оплатили 1,166 млн рублей. 500 тысяч из этой суммы достались хозяину жилья. Остальное забрал себе риэлтор. Сколько перепало чиновнице, не сообщается.

Всего, по версии следствия, бюджету причинен ущерб на общую сумму более 5 млн рублей.

В понедельник, 19 октября Советский суд начнет рассмотрение этого уголовного дела по существу. Риэлтору предъявили обвинение в мошенничестве, а экс-чиновнице – еще и в злоупотреблении должностными полномочиями.

ИА «Орелград»