В Орловской области поблагодарили ответственных предпринимателей

Ситуация с заболеваемостью новым коронавирусом в Орловской области ухудшается. Экономика пока открыта. Сейчас важно усилить внимание к сохранению здоровья людей. Пока многие только думают, орловские предприниматели уже действуют.

Центр «Мой Бизнес» говорит СПАСИБО всем ответственным орловским предпринимателям. Таких в области не мало. Орловский бизнес старается соблюдать требования Роспотребнадзора. В большинстве офисов, на производствах, в магазинах МСП установлены рециркуляторы, соблюдается масочный режим, проводится контроль температуры и дезинфекция помещений, созданы условия для регулярной гигиенической обработки рук. Это связано не только с проверками Роспотребнадзора, но и с сознательностью орловских предпринимателей, с их умением быстро принимать решения, адаптироваться к ситуации, брать на себя ответственность.

В период пандемии орловские бизнесмены объединяются в сообщества, обмениваются информацией, поддерживают не только своих сотрудников, но и друг друга.

Благодаря активности бизнес-сообщества Орла в центре «Мой Бизнес» есть актуальная постоянно обновляющаяся база данных мест, где можно приобрести на выгодных условиях средства дезинфекции и защиты от COVID-19. Так же в центре всегда можно получить бесплатные консультации по требованиям Роспотребнадзора к МСП в период пандемии и по всем видам антикризисной государственной поддержки орловского бизнеса. Телефон «горячей линии»: +7 (4862) 44-30-20.

На предприятиях МСП в Орловской области трудятся более 90000 человек. Здоровье этих людей и их семей, зависит и от отношения предпринимателей к защите от коронавируса в своих коллективах. Бизнес во многом определяет модели поведения в обществе. Давайте вместе сохраним здоровье людей и здоровье бизнеса.

ИА «Орелград»