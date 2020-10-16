В Орловской области поймали 1700 пьяных водителей

16.10.2020 | 9:42 Новости, Происшествия

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В среднем в регионе ловят по 190 пьяных водителей в месяц.

За 9 месяцев 2020 года в Орловской области сотрудники ГИБДД выявили 1781 водителя с признаками опьянения. Такие статистические данные привели в региональном управлении ГИБДД. Нетрудно подсчитать, что в среднем в регионе ежемесячно в руки инспекторов попадаются порядка 190 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Также сообщается, что 236 выявленных правонарушителей сели за руль пьяными повторно, а 549 водителей категорические отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В этом случае они автоматически признаются нетрезвыми.

В управлении ГИБДД подчеркнули, что ежедневно сотрудники орловской Госавтоинспекции проводят дополнительные рейды по выявлению пьяных водителей. С трезвыми водителями при этом проводят профилактические беседы. В частности, напоминают им об ответственности, предусмотренной законом за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

На первый раз правонарушителю грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. В лучшем случае нарушитель отделается штрафом и продлением срока лишения прав.

Но некоторые пьяные водители получают и реальные сроки лишения свободы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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