Орловца отправили за решетку из-за тяги к спиртному

Мужчина не смог выдержать наложенный на него судом запрет.

Залегощенский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по ч.2 ст.314.1 УК РФ за умышленное уклонение от исполнения условий административного надзора. Дело в том, что ранее мужчина был судим и отбывал срок. Перед освобождением по решению суда в отношении него был установлен административный надзор.

Так, его обязали дважды в месяц являться для регистрации в полицию. Ему запретили по ночам покидать свое место жительства или пребывания и выезжать без разрешения компетентного органа за пределы района.

Но самое главное: бывшему заключенному суд запретил посещение баров, кафе и ресторанов, в которых продают спиртные напитки. Когда мужчина прибыл в родной поселок, его под роспись ознакомили с административными ограничениями и предупредили о возможной уголовной ответственности. Несмотря на это, залегощенец неоднократно нарушал условия надзора, причем делал это без уважительных причин. В частности, он не раз нарушал требование об обязательном пребывании дома по ночам и попадался в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Его неоднократно привлекали к административной ответственности, но положительного эффекта это не дало. В конце концов, на него завели уголовное дело. Кстати, вину мужчина признал. Ему назначили наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»