Орловские поисковики показали свои находки

Поисковые работы проходили на местах ожесточенных боев 1943 года.

Орловский госуниверситет представил краткий отчет о работе собственного поискового отряда «Ермолов», который принял участие в осеннем этапе региональной «Вахты памяти-2020». Поисковые работы проводились возле села Большая Чернь Болховского района. Они начались еще в сентябре и завершились несколько дней назад. Сообщается, что поисковики обследовали более 20 объектов.

«В результате поисковой экспедиции, проходившей в местах ожесточенных боев конца июля-начала августа 1943 года, на глубине около трех метров были обнаружены останки советского бойца, — рассказали в ОГУ. — При нем были найдены погонные и гимнастерочные пуговицы, два стальных шлема СШ-40, остатки ИПП, пила, карандаш, ластик и компас Адрианова завода «Карболит с клеймом 1943 года».

К сожалению, не нашлось самого важного – документов, медальона или любых других предметов, по которым можно было бы установить личность погибшего воина. Впрочем, достаточно и того, что спустя десятилетия останки павшего солдата были захоронены с полагающимися почестями.

ИА «Орелград»