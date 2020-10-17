Орловские поисковики показали свои находки

17.10.2020 | 15:37 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Поисковые работы проходили на местах ожесточенных боев 1943 года.

Орловский госуниверситет представил краткий отчет о работе собственного поискового отряда «Ермолов», который принял участие в осеннем этапе региональной «Вахты памяти-2020». Поисковые работы проводились возле села Большая Чернь Болховского района. Они начались еще в сентябре и завершились несколько дней назад. Сообщается, что поисковики обследовали более 20 объектов.

«В результате поисковой экспедиции, проходившей в местах ожесточенных боев конца июля-начала августа 1943 года, на глубине около трех метров были обнаружены останки советского бойца, — рассказали в ОГУ. — При нем были найдены погонные и гимнастерочные пуговицы, два стальных шлема СШ-40, остатки ИПП, пила, карандаш, ластик и компас Адрианова завода «Карболит с клеймом 1943 года».

К сожалению, не нашлось самого важного – документов, медальона или любых других предметов, по которым можно было бы установить личность погибшего воина. Впрочем, достаточно и того, что спустя десятилетия останки павшего солдата были захоронены с полагающимися почестями.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования