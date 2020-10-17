Программа ремонта дворов в Орле оказалась под угрозой срыва

Аудиторы проверили исполнение важной муниципальной программы.

Контрольно-счетная палата города Орла завершила проверку целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла».

Из отчета следует, что за период ее действия ремонт был проведен на 214 объектах. Это всего лишь 12,3 процента от всех объектов, включенных в программу. Аудиторы подсчитали, что в 2018 году в Орле было отремонтировано всего 78 дворов, в 2019-м – 69. По данным на конец августа 2020 года было заключено контрактов на ремонт 67 дворов.

«Темпы выполнения муниципальной программы снижаются, что свидетельствует о нереальности проведения работ по благоустройству всех 1739 включенных в программу объектов», — считают в КСП.

Аудиторы отметили, что сроки выполнения работ являются довольно продолжительными и растягиваются, как правило, на 4-5 месяцев. Но даже этого времени, как выяснилось, строителям не хватает. Нарушение сроков выполнения работ было выявлено по семи объектам. Немало нареканий вызвало и их качество.

«Заказчиком не всегда учитывались пожелания жителей в части использования земли дворовой территории не под газоны, а под клумбы, в связи с чем, отсутствовала необходимость посева газонной травы на одном из объектов, — говорится в отчете КСП. — Неэффективные расходы бюджета составили 11,2 тысячи рублей».

Кроме того, сообщается, что МКУ «УКХ г. Орла» нарушило сроки оплаты работ, выполненных в 2019 году. Это означает, что подрядчики могут обратиться в суд и потребовать пени за просрочку. Если это произойдет, то потери городского бюджета, по подсчетам аналитиков, превысят 560 тысяч рублей.

«Созданное за счет бюджетных средств имущество на общую сумму 3,185 миллиона рублей (установленные скамейки, урны и светильники) не было передано в управляющие организации многоквартирных домов в целях осуществления последующего содержания указанных объектов, — выяснили аудиторы. — Администрацией города Орла не установлен порядок передачи имущества, созданного за счет бюджетных средств, для дальнейшего включения его в состав общего имущества многоквартирных жилых домов».

Также были вскрыты неэффективные расходы на благоустройство дворов, превысившие 16,5 миллиона рублей. Из них более 12,9 миллиона приходится на ремонт 2020 года. Кстати, материалы проверки аудиторы направили в прокуратуру Орловской области и региональное УФАС.

ИА «Орелград»