Стройку под Орлом обследовали археологи

17.10.2020 | 11:05 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Эксперты дали добро на строительство подъездной дороги под Кромами.

Власти Орловской области обнародовали акт экспертизы, которую в Кромском районе провели археологи. Их задачей было выявление «наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия». Обследовали они участки, отведенные под строительство подъездной автомобильной дороги к маслоэкстракционному заводу ООО «Мираторг-Курск», расположенному в населенном пункте Вожово.

Как следует из документации, проектируемый линейный объект на самом деле расположен между населенными пунктами Вожово и Кромской, на водораздельном участке балок-притоков правого берега реки Крома и верховьев балок левого притока реки Речица.

Протяженность этой дороги составит 4,98 км. Судя по акту, археологи обследовали участок по всей этой длине. Всего в границах проектируемого объекта было заложено 5 шурфов, в том числе на участке заброшенного яблоневого сада, в начале проектируемой автодороги, на участке самой высокой точки водораздела, на участке понижения водораздела и по краям двух полей.
«В разведочных археологических шурфах признаки культурного слоя, отдельные древние сооружения, конструкции, погребения, артефакты и остеологический материал не обнаружены», — следует из акта.

Эксперты также отметили, что ближайший объект археологического наследия, «Кромы, селище», находится в 3,8 км к северо-западу от проектируемой дороги.

«В этой связи земляные, строительные и иные хозяйственные работы в рамках данного проекта строительства автодороги к маслоэкстракционному заводу ООО «Мираторг-Курск» не окажут негативное воздействие на объекты археологического наследия», — уверены специалисты.

Вывод экспертов оказался прост: они выдали положительное заключение на строительство. Как уже писал «Орелград», в начале этого года в Орловской области вспыхнул скандал, связанный со строительством двух свиноводческих комплексов на территории региона. Вопрос дошел до обсуждения на заседаниях облсовета народных депутатов. Некоторые парламентарии усомнились в законности работ, однако чиновники неоднократно выступали с заявлениями о том, что строительство ведется на законных основаниях.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования