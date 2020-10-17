Стройку под Орлом обследовали археологи

Эксперты дали добро на строительство подъездной дороги под Кромами.

Власти Орловской области обнародовали акт экспертизы, которую в Кромском районе провели археологи. Их задачей было выявление «наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия». Обследовали они участки, отведенные под строительство подъездной автомобильной дороги к маслоэкстракционному заводу ООО «Мираторг-Курск», расположенному в населенном пункте Вожово.

Как следует из документации, проектируемый линейный объект на самом деле расположен между населенными пунктами Вожово и Кромской, на водораздельном участке балок-притоков правого берега реки Крома и верховьев балок левого притока реки Речица.

Протяженность этой дороги составит 4,98 км. Судя по акту, археологи обследовали участок по всей этой длине. Всего в границах проектируемого объекта было заложено 5 шурфов, в том числе на участке заброшенного яблоневого сада, в начале проектируемой автодороги, на участке самой высокой точки водораздела, на участке понижения водораздела и по краям двух полей.

«В разведочных археологических шурфах признаки культурного слоя, отдельные древние сооружения, конструкции, погребения, артефакты и остеологический материал не обнаружены», — следует из акта.

Эксперты также отметили, что ближайший объект археологического наследия, «Кромы, селище», находится в 3,8 км к северо-западу от проектируемой дороги.

«В этой связи земляные, строительные и иные хозяйственные работы в рамках данного проекта строительства автодороги к маслоэкстракционному заводу ООО «Мираторг-Курск» не окажут негативное воздействие на объекты археологического наследия», — уверены специалисты.

Вывод экспертов оказался прост: они выдали положительное заключение на строительство. Как уже писал «Орелград», в начале этого года в Орловской области вспыхнул скандал, связанный со строительством двух свиноводческих комплексов на территории региона. Вопрос дошел до обсуждения на заседаниях облсовета народных депутатов. Некоторые парламентарии усомнились в законности работ, однако чиновники неоднократно выступали с заявлениями о том, что строительство ведется на законных основаниях.

ИА «Орелград»