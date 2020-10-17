В Орле сотни водителей проверили на долги

Проверка наличия задолженности проходила прямо на улицах.

В Орле прошел очередной совместный рейд судебных приставов-исполнителей и сотрудников ГИБДД. По уже сложившейся практике они проверяли водителей на наличие у них непогашенной задолженности по исполнительным производствам. У приставов имеется переносное оборудование, способное оперативно проверить автовладельца по номеру его автомобиля и выдать информацию о нем. Гаишники, в свою очередь, проверяют у водителей документы.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, в ходе очередного рейда на улицах Орла было проверено более 450 автовладельцев. Среди них оказалось 47 должников, то есть практически каждый десятый водитель имеет неисполненные обязательства. Должникам предлагали заплатить на месте – для этого приставы используют специальные платежные терминалы.

В восьми случаях крупные должники не смогли или не захотели этого сделать. В результате приставы тут же наложили аресты на принадлежащие им машины. Кроме того, со всеми должниками была проведена разъяснительная работа. Приставы напомнили им о возможной ответственности за неисполнение обязательств, вплоть до уголовной. А также предупредили, что при «просрочке» к сумме долга прибавляется исполнительский сбор в размере 7 процентов от взыскиваемой суммы, но менее 1000 рублей.

«Далее судебный пристав применяет к должнику все предусмотренные законодательством меры принудительного взыскания: обращает взыскание на денежные средства в банках, на заработную плату или иной вид дохода, — уточнили в УФССП. — Если денежных средств недостаточно для погашения задолженности, судебный пристав накладывает арест на имущество должника».

ИА «Орелград»