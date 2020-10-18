К охоте на орловских дачников подключили беспилотники

С высоты инспекторы ищут нарушителей противопожарного режима.

В Орле сотрудники МЧС начали использовать беспилотные летательные аппараты для проведения плановых противопожарных рейдов в садоводческих товариществах. Как пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, с высоты проще выявить так называемые очаги горения. Не секрет, что многие дачники, прибирая свои участки на зиму, сжигают мусор и сухую траву.

«К сожалению, зачастую при этом они не соблюдают правила пожарной безопасности, — пояснили в ГУ МЧС. — Необходимость проведения рейда была обусловлена тем, что сухая и теплая погода способствовала росту количества возгораний мусора и сухой растительности на территории города. В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор».

К очередному рейду были привлечены сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, на вооружении у которой имеются беспилотники. Сам рейд прошел на территории двух садоводческих товариществ, примыкающих к Андриабужскому лесопарку. Сообщается, что беспилотнику понадобилось всего несколько минут, чтобы обнаружить сразу два очага возгорания. Установленная на нем камера показала, как двое дачников на своих участках сжигают мусор, траву и сухие ветки.

«Туда незамедлительно последовали инспекторы ОНД и ПР по городу Орлу, — отметили в ГУ МЧС. — На виновных лиц были составлены протоколы о наложении административных штрафов за нарушение правил противопожарного режима. Кроме того, с дачниками провели беседы, проинформировали об оперативной обстановке с пожарами, разъяснили требования пожарной безопасности и напомнили телефоны вызова экстренных служб».

Кстати, и у дачников нашлось, что сказать инспекторам. В частности, они пожаловались на заброшенные участки, которые густо заросли травой. По мнению дачников, брошенные участки представляют собой реальную угрозу для соседних дач. Как сообщили в ГУ МЧС, инспекторы «заверили граждан, что проведут работу по установлению собственников таких участков и напомнят им о необходимости приведения территории в пожаробезопасное состояние».

ИА «Орелград»