Отказавшегося искать работу орловца бросили за решетку

Житель Верховья не исполнил решение суда и снова попал под суд.

В Верховском районе местный житель не воспользовался шансом, который дала ему система правосудия. Дело в том, что 31 декабря 2019 года в отношении него был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о краже. Он стал настоящим новогодним подарком для подсудимого, потому что за решетку его не отправили. Суд тогда назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Однако новый 2021 год мужчине придется встречать в местах лишения свободы. Шансом на исправление он не воспользовался. Как рассказали в суде Верховского района, на днях поступило представление из уголовно-исполнительной инспекции. Это ведомство просило изменить вид наказания осужденному.

Из представления следует, что в течение испытательного срока мужчина умудрился совершить два административных правонарушения. Кроме того, он «не реагировал на проводимые с ним уголовно-исполнительной инспекцией мероприятия, один раз не явился без уважительных причин на регистрацию».

Но самое главное: он отказался искать работу. В апреле 2020 года такую обязанность на него возложил суд. Мужчине было дано 2 месяца на то, чтобы трудоустроиться. Однако он данное требование проигнорировал, зато попался на нарушении общественного порядка. В результате условное осуждение было отменено. Осужденный уже направлен для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

ИА «Орелград»