Под Орлом сварили самогон из пропанола и метанола

Автора неповторимого напитка взяли с поличным и отдали под суд.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Болховского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Мужчина был признан виновным в незаконном обороте алкогольной продукции. Он попался на продаже спиртного, хотя лицензии на такую деятельность у него нет. Кроме того, он не является индивидуальным предпринимателем. Тем не менее, он допустил «поставку и розничную продажу продукции, содержащей этиловый спирт и произведенной в домашних условиях».

С поличным его взяли в конце апреля текущего года. Мужчина на дому торговал спиртным крепостью 45 градусов. Одна из закупок у него оказалась проверочной. Самогон был отправлен на экспертизу, которая показала, что он содержит в своем составе различные микропримеси. Эта жидкость, как следует из заключения, не предназначена для употребления как пищевой продукт и опасна для здоровья и жизни человека.

Эксперт подробно перечислил микропримеси, обнаруженные в напитке. Так, в нем были выявлены такие вещества, как этиловый эфир, 2-пропанол, метанол и ацетальдегид. Их наличие прямо указывает на то, что государственному стандарту самогон не отвечает по требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

При этом, как посчитал суд, мужчина достоверно знал, что реализуемая им спиртосодержащая жидкость содержит опасные для жизни и здоровья токсические микропримеси и не предназначена для употребления как пищевой продукт. Кстати, продавал он свое творение всего по 100 рублей за поллитра. Подсудимый свою вину признал в полном объеме и попросил провести судебное разбирательство в особом порядке. В результате ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»