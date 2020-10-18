В Орловской области стали рублем наказывать за плохое поведение

Жители региона все чаще получают «коронавирусные» штрафы.

В Орловской области все чаще рассматриваются административные дела о нарушении гражданами правил поведения в период особого режима. Напомним, он был введен еще весной постановлением правительства региона и указом губернатора. В частности, правила обязывают граждан носить маски или респираторы в торговых точках. Также рекомендовано пользоваться перчатками.

Казалось бы, летом вместе со спадом числа заразившихся на спад пошло и количество правонарушителей. Но осенью то ли коронавирус активизировался, то ли граждане стали более беспечными. Суды по всему региону все чаще рассматривают дела о новоиспеченных правонарушителях.

Так, Верховский районный суд пару дней назад рассмотрел дело о нарушении правила поведения при введении режима повышенной готовности. Оно было возбуждено по статье 20.6.1 КоАП РФ в отношении местного жителя. Было установлено, что 10 октября этого года он посетил буфет, принадлежащий местной потребкооперации. Маски при этом на нем не было. В результате мужчина был наказан штрафом в размере 1000 рублей. Визит в буфет оказался дороговатым.

В Дмитровске местный житель предстал перед судом по аналогичному обвинению. Мужчину наказали за то, что он находился в магазине «Теремок» без средств индивидуальной защиты. Впрочем, как сообщили в суде Дмитровского района, в данном случае было назначено административное наказание в виде предупреждения. Ранее «Орелград» писал о том, что в Орле суд крупно оштрафовал женщину, торговавшую на рынке без маски.

ИА «Орелград»