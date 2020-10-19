Мэрия Орла объявила новый аукцион на реконструкцию Красного моста

Он станет седьмым по счету.

Администрация Орла объявила новый аукцион по поиску подрядчика для Красного моста. Седьмые по счету торги назначены на 26 октября. В шестом и пятом аукционах побеждала московская компания, но по разным причинам результаты конкурсов отменяли.

Напомним, как уже писал «Орелград», предыдущую попытку найти подрядчика для реконструкции Красного моста мэрия предприняла в сентябре. В августе аналогичный электронный аукцион выиграло московское ООО «Флан-М» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Но результаты конкурса отменили по требованию контрольно-ревизионного отдела. В сентябре «Флан-М» снова вышел на конкурс, став единственным его участником. Власти планировали заключить госконтракт, так как заявка соответствовала всем требованиям. Но в итоге результаты конкурса снова отменили.

На седьмые по счету торги мэрия принимает заявки с 16 октября. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 496 764 974,15 рубля.

Напомним, проект реконструкции моста за 49 млн рублей разработала питерская компания. Согласно ему, на время ремонта движение по мосту перекроют на 1,5 года. По условиям контракта, ремонт Красного моста должен начаться с 30 ноября 2020 года. Срок окончания работ — 18 ноября 2022 года.

ИА «Орелград»