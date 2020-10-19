Музалевский заразился коронавирусом

19.10.2020 | 13:38 Важное, Новости, Политика

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Его первый заместитель Михаил Вдовин сдал тест и ожидает результатов на самоизоляции

Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский заразился коронавирусом, сообщили «Орелграду» в пресс-службе заксобрания.

Источник «Орелграда» и Telegram-канал «Агент 0057» также сообщили, что COVID-19 диагностирован и у первого вице-спикера облсовета Михаила Вдовина. В пресс-службе облсовета заявили, что Вдовин тоже сдал тест, но сейчас ожидает результатов на самоизоляции.

О состоянии здоровья политиков не сообщается.

Ранее в октябре стало известно, что коронавирус обнаружили у губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Он продолжает находиться на самоизоляции.

ИА «Орелград»

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