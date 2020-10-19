Под Орлом иномарка сбила байкера

19.10.2020 | 11:24 Новости, Происшествия

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Авария произошла в частном секторе на Знаменке.

Вчера, 18 октября около 13.30 на Знаменке произошло ДТП с мотоциклистом. Байкера сбила иномарка.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за рулем «Опель Астра» ехала 39-летняя водитель. ДТП произошло в районе дома № 80 по улице Советской. Женщина допустила столкновение с мотоциклом «Кавасаки», на котором ехал 26-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, но помощь медиков ему не понадобилась. В ведомстве уточнили, что байкер ездил на мотоцикле без номеров.

ИА «Орелград»

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