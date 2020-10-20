Фигурант «московского дела» заявил о нарушении прав верующих в орловской тюрьме

Данила Беглец объявил голодовку и написал главному раввину России.

Фигурант «московского дела» Данила Беглец, который отбывает наказание в мценской колонии-поселении, объявил голодовку. По словам заключенного, в орловской тюрьме его заставляют работать в субботу. Беглец пожаловался на нарушение прав верующих главному раввину России.

Свое обращение Берлу Лазару заключенный передал через адвоката «Агоры» Леонида Соловьева. Об этом в Telegram-канале рассказал глава правозащитной организации Павел Чиков.

-По новому трудовому расписанию в нашей колонии всех осужденных обязали работать в субботу, — цитирует Чиков слова Беглеца из его обращения. — Будучи верующим иудеем, стараясь соблюдать шаббат и по возможности придерживаться ограничений и обязанностей, я выступил против подобных нововведений, не вызванных какой-либо жизненно важной необходимостью. Я отказался работать, предложив перенести мою смену на другой день и позволив воспользоваться своим законным выходным. Администрация колонии не пошла мне навстречу, вместо этого нас с сокамерниками лишили бытовых удобств, а также мне пригрозили выговором и дисциплинарным наказанием.

Беглец просит главного раввина страны рассмотреть его случай «публично», так как он может быть «не единичным». По словам Беглеца, помимо него, работать в шаббат отказались еще шестеро заключенных.

Сегодня в Мценском райсуде рассматривается прошение Беглеца об УДО. Как уже писал «Орелград», ходатайство об уменьшении реального срока подал Соловьев. Адвокат заявил, что Беглец «отбыл уже больше половины своего срока, взысканий у него не имеется, есть поощрения от начальника колонии».

Напомним, летом 2019 года в Москве состоялось несколько протестных акций. Они были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько человек задержали. Обвинения для участников так называемого московского дела были по меньшей мере странными. Например, Сергей Абаничев рассказал, что его арестовали за бросок пластикового стаканчика в сторону, где стоял сотрудник Росгвардии. А отец двоих детей, предприниматель Данила Беглец получил два года тюрьмы за то, что «потянул за руку» силовика, который задерживал протестующих.

ИА «Орелград»