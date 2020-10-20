На Орловщине растет число многодетных семей

В облсовете обсудили меры поддержки семей при рождении ребенка.

Число семей, где рождается третий ребенок, в Орловской области стабильно растет. А вот завести первого и второго ребенка решаются все меньше орловцев. На заседании профильного комитета облсовета говорили о мерах финансовой поддержке семей при рождении ребенка в регионе.

По официальным данным, с начала 2020 года в Орловской области родился 4 431 ребенок. Это на 157 меньше, чем в прошлом году. Отмечается, что рождение первых и вторых детей в регионе снижается. Вместе с тем, третьего и последующего ребенка в орловских семьях рожают стабильно часто. Так, в 2020 году родилось 1 036 третьих и последующих детей, что на 38 детей больше, чем в 2019 году, и на 73 больше, чем в 2018 году.

Эту положительную динамику связывают с действием регионального пакета демографических мер финансовой поддержки. К примеру, сообщается, что с 1 июля ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет получили 16 140 орловских семей. Общая сумма освоенных средств составляет 906,4 млн руб, уточнили в заксобрании.

— Выплату получают семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты, который равен 10 362 руб. Размер выплаты составляет 50 % величины регионального прожиточного минимума для детей за тот же квартал и равен 5 158 руб., — рассказали в пресс-службе облсовета.

На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области» в 2020 году предусмотрено 1,254 млрд руб. Более 74% от этой суммы уже освоили.

ИА «Орелград»