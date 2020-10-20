Орловский суд согласился досрочно выпустить фигуранта «московского дела»

Данила Беглец выйдет по УДО, если не будут против прокуроры и надзиратели.

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта «московского дела» Данилы Беглеца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на защитника осужденного, адвокат Леонида Соловьева.

Юрист правозащитной организации уточнил, что если прокуратура не обжалует сегодняшнее решение, Беглец выйдет на свободу через 10 дней. Завтра, 21 октября решение суда заберут представители администрации колонии. Вместе с тем сообщается, что надзорное ведомство и представители колонии-поселения «были против условно-досрочного освобождения». Одним из аргументов стало «нестабильное поведение» заключенного и «нападения на сотрудников администрации». По мнению администрации колонии, УДО для Беглеца «является преждевременным».

— На процессе представитель администрации колонии лишь зачитал характеристику Данила. Представитель прокуратуры также повторил фразу о нестабильном поведении и профилактическом учете. В ответ на мой вопрос сотрудник администрации подтвердил, что на профилактический учет автоматически ставят всех, кого осудили по статье 318 УК РФ. И отменить его нельзя, согласно приказу Минюста. Суд в своем решении принял наши доводы и постановил освободить Данила по УДО, — рассказал Соловьев.

Как уже писал «Орелград», сегодня стало известно, что Беглец объявил голодовку из-за того, что администрация колонии заставляла всех заключенных работать по субботам. В этой связи Беглец, исповедующий иудейство, пожаловался главному раввину России.

Напомним, летом 2019 года в Москве состоялось несколько протестных акций. Они были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько человек задержали. Обвинения для участников так называемого московского дела были по меньшей мере странными. Например, Сергей Абаничев рассказал, что его арестовали за бросок пластикового стаканчика в сторону, где стоял сотрудник Росгвардии. А отец двоих детей, предприниматель Данила Беглец получил два года тюрьмы за то, что «потянул за руку» силовика, который задерживал протестующих.

ИА «Орелград»