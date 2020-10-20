Пешеход, которого дважды сбили на Комсомольской, погиб

Стали известны новые подробности ДТП с двумя пешеходами в Орле.

По факту ДТП с двумя сбитыми пешеходами в Орле возбуждено уголовное дело. Один из пострадавших скончался в больнице. Его личность до сих пор не установлена.

Напомним, как уже писал «Орелград», авария произошла вечером 15 октября. Двое молодых людей переходили дорогу от магазина «Уют» к стоматологической поликлинике. Пешеходы двигались по зебре, когда их сбил «Хендэ Солярис» под управлением 32-летней женщины. От удара одного из мужчин отбросило на капот «Рено Логана», ехавшего по встречной полосе. С места происшествия обоих пострадавших увезли в ООКБ.

Как сообщает газета «Орловский меридиан» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Орловской области, несмотря на усилия медиков, спасти дважды сбитого пешехода не удалось. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело. При этом личность погибшего до сих пор не установлена.

— По предварительным данным, когда пострадавшие переходили дорогу, автомобиль «Рено» уже затормозил перед «зеброй», и от удара мужчину отбросило на его капот. Обоих пострадавших доставили в больницу. У одного из них оказался перелом бедра со смещением, и медики отпустили его лечиться амбулаторно. Его спутник же был госпитализирован, однако, не смотря на все усилия врачей, на следующий день мужчина скончался. Данных о том, что его личность все-таки удалось установить, к нам до настоящего момента не поступало, — рассказала СМИ сотрудник пресс-службы ведомства Татьяна Дубровская.

ИА «Орелград»