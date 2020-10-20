Под Орлом митрополит исполнил мечту верующих

В Шаблыкино освятили часовню, источник и купель.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, митрополит Орловский и Болховский Тихон с архипастырским визитом посетил Шаблыкинский район. Он провел богослужение в Покровском храме поселка Шаблыкино. Затем митрополит там же совершил чин освящения источника и купели над ним в честь преподобного Сергия Радонежского и чин освящения часовни в честь апостола Андрея Первозванного на местном кладбище.

«Шаблыкинские верующие давно мечтали о кладбищенском храме, где можно было бы помолиться об усопших, — пояснили в митрополии. — Деньги на строительство часовни собирали всем миром. Основную часть работ оплатил местный житель Андрей Карпиков».

Что касается обустройства купальни, то в данном случае инициатива также исходила от местных жителей, а поддержал ее глава района Сергей Новиков. Кстати, митрополит Тихон вручил ему награду Орловской епархии — Новиков получил медаль преподобного священномученика Кукши II степени за труды во славу Святой Церкви.

ИА «Орелград»