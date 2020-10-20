Пьяный орловец грозил убить родню бывшей жены

20.10.2020 | 12:46 Новости, Происшествия

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Ему дали больше 8 лет тюрьмы.

Суд Орловского района отправил в тюрьму местного жителя, который устроил пьяные разборки в деревне Овсянниково. Мужчина грозил убить бывшую жену и всю ее родню. Слова разбушевавшийся экс-семьянин подкреплял выстрелами из охотничьего ружья.

Как рассказали «Орелграду» в прокуратуре Орловской области, пьяный мужчина едва не убил сестру бывшей супруги. Он целился из ружья в голову жертве и не попал по чистой случайности. Пуля пролетела возле головы женщины и обожгла кожу. Не успокоившись на этом, орловец принялся грозить убийством своей бывшей жене и ее близким родственникам. «Для подтверждения своих намерений он произвел несколько выстрелов из ружья в воздух», — рассказали в ведомстве.

Мужчину осудили по статьям о покушении на убийство и угрозе убийством. Решением райсуда его отправили в колонию строгого режима на 8 лет 1 месяц. Осужденный пытался оспорить приговор, но тщетно. Вердикт вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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