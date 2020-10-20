В Орле прокурор и омбудсмен будут защищать детей вместе

Заключено соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения прав несовершеннолетних.

В Орле по инициативе Орловского транспортного прокурора Константина Волкова прошла рабочая встреча с региональным уполномоченным по правам ребенка Константином Домогатским. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. В ходе встречи стороны заключили соглашение.

Оно предусматривает взаимодействие по вопросам защиты прав и законных интересов детей, а также профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сферах железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта.

«В рамках соглашения предполагается использование имеющихся правовых, информационных и организационных ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий, а также совершенствование законодательства Орловской области в части, касающейся защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних», — пояснили в Орловской транспортной прокуратуре.

Стороны выразили уверенность в том, что соглашение «позволит оперативно обмениваться информацией о нарушении прав детей и своевременно их устранять». Это уже вторая подобная договоренность орловского детского омбудсмена за последнее время. Ранее Константин Домогатский заключил подобное соглашение с главным судебным приставом Орловской области Михаилом Смирновым.

Как уточнили в аппарате уполномоченного, тем документом были установлены «принципы и формы взаимодействия сторон при осуществлении деятельности, связанной с решением вопросов защиты прав и охраняемых законом интересов детей на территории Орловской области, в том числе в сфере информационного взаимодействия и использования имеющихся ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий».

ИА «Орелград»