Орловец заживо сжег собутыльника в его квартире

Уголовное дело рассмотрел суд присяжных.

В Верховском районе суд присяжных рассмотрел уголовное дело ранее судимого местного жителя. Мужчину обвинили в убийстве и поджоге.

Как следует из материалов суда, в момент совершения преступления мужчина был пьян. Из-за возникшего между ним и его приятелем конфликта злоумышленник решил сжечь квартиру в доме, где они выпивали. По версии следствия, преступник убедился, что жертва уже не сможет выбраться из огня, и только после этого покинул горящее помещение.

В итоге начался пожар в многоквартирном доме: деревянное строение сгорело вместе с имуществом жителей. Жертва преступника погибла.

Присяжные заседатели единодушно признали мужчину виновным, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. «На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Орловским областным судом будет постановлен обвинительный приговор», — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»