Под Орлом пропала 17-летняя девушка

С разницей в один день две студентки ушли из общежития техникума в Болхове. Одну уже нашли.

Орловские поисковики и полицейские разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю Дарью Левченко. Сообщается, что 18 октября девушка покинула общежитие филиала «Орловского техникума агробизнеса и сервиса» в Болхове. До настоящего времени местонахождение не установлено.

По данным полиции, днем ранее, 17 октября, из этого же общежития пропала 17-летняя Кристина Быковская. Сегодня поисковики сообщили, что она найдена живой. Где она была три дня и при каких обстоятельствах нашлась, не уточняется.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дарьи Левченко, просят сообщить по телефонам: полиция: +7 (486) 243-32-32, 02 или 102 (с сотового); дежурная часть ОРОО «ПСО «Поиск пропавших детей — Орел»: +7 (486) 22-23-01.

ИА «Орелград»